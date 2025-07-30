Единый день приемов бойцов СВО и их семей пройдет в Подмосковье 1 августа

День приема участников специальной операции и их родственников пройдет 1 августа в 53 общественных приемных «Единой России» в Московской области. На мероприятиях будут присутствовать депутаты, представителями Социального фонда России, общественных организаций, руководители местных отделений Ассоциации ветеранов СВО и сотрудники других органов.

Бойцы и члены их семей смогут узнать о получении положенных социальных льгот и пособий, санаторно-курортном лечении, программах реабилитации, а также о поддержке детей.

«В Подмосковье социальные вопросы традиционно занимают первое место среди общего числа обращений от семей военнослужащих — порядка 45 процентов. Среди ключевых проблем — недостаток информации о доступных услугах, сложности с получением пособий и льгот, нехватка координации между различными учреждениями, трудности в реабилитации», — пояснила руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Государственной думы Алла Полякова.

По ее словам, каждое обращение в «Единой России» тщательно проанализируют и окажут помощь.

О работе общественных приемных партии в Подмосковье можно узнать по номеру телефона 8(495)106-05-50.