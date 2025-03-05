Единый день приема жителей по вопросам соцподдержки прошел в Химках

В общественной приемной жители Химок обратились за консультациями по вопросам соцподдержки, медицинской помощи и оформлению льгот. Прием провел муниципальный депутат Артур Каримов.

В мероприятии также приняли участие адвокат и заместитель председателя адвокатской коллегии Подмосковья Дмитрий Соколов и представитель окружного управления социального развития Ирина Семенова. Консультации предоставляли участникам специальной военной операции и членам их семей.

«Мы видим, что многие граждане недостаточно информированы о своих правах и возможностях. Наша задача — устранить эти пробелы и обеспечить оперативную поддержку», — отметил депутат Артур Каримов.

Заявители обратились по вопросам социальных выплат, компенсаций, решения бытовых и жилищных проблем.

Жене военнослужащего, числящегося пропавшим без вести, специалисты разъяснили порядок оформления необходимых документов, предоставления пенсии и получения мер соцподдержки.

Ирина Семенова подробно проинформировала вдову погибшего участника СВО о положенных выплатах, льготах на оплату ЖКУ, возможностях медицинского обслуживания и социальной реабилитации.

Отдельные обращения касались организации медицинской помощи. Участникам боевых действий требуется длительное лечение, восстановление и обеспечение лекарствами. Все подобные вопросы направлены в профильные медучреждения для дальнейшей работы.