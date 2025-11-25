Единый день приема участников СВО пройдет в Химках 28 ноября

Единый день приемов для участников специальной военной операции и их семей проведут в Химках. Эксперты расскажут о доступных соцвыплатах и льготах, а также ответят на важные вопросы.

Бойцам и их близким напомнят о положенных компенсациях и услугах в ходе личного общения, а при необходимости окажут помощь в решении различных проблем.

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый участник СВО и его семья знали: они не останутся без поддержки. Единый день приемов — это прямая линия доверия, где мы не просто рассказываем о льготах, а вместе находим решения конкретных проблем», — поделился депутат Артур Каримов.

Встреча состоится 28 ноября в 10:30 в общественной приемной «Единой России».

Для участия требуется предварительная запись. Зарегистрироваться можно по адресу: проспект Мельникова, 12 или по телефонам: 8 (495) 574-38-81, 8 (495) 574-38-82.

График работы приемной — с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.