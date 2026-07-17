Единый день приема участников СВО по соцвопросам прошел в Балашихе

Единый день приема участников СВО и членов их семей по социальным вопросам состоялся в Балашихе. Ветераны спецоперации смогли подробнее узнать о положенных им льготах и поделиться проблемами, которые необходимо решить.

Прием провел руководитель балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев. Сегодня членами местного отделения являются 263 военнослужащих.

«В основном ветераны СВО обращаются по частным вопросам. Что касается реабилитации, помощи, доступной среды, чем могут им помочь в рамках муниципалитета и области. Также обращаются, если видят проблематику своих товарищей, которые стесняются, например, обратиться», — рассказал Иван Клещерев.

Самые важные вопросы выносятся на уровень главы администрации. Для такого основательного решения проблем на прием к Герою России пришел и ветеран СВО Дмитрий Бородин. Однако не с личным запросом, а с предложением по благоустройству округа.

«Обратился с такими вопросами как ремонт детских площадок, приведение их в порядок, решение вопроса с малогабаритным транспортом, это самокаты и доставщики, которые ездят по пешеходным дорожкам, где как бы дети», — рассказал ветеран.

Всего в Подмосковье предоставляется 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки военнослужащим и их семьям. Среди них — выплаты взамен земельного участка, путевки в летние лагеря для детей ветеранов и компенсация за жилищно-коммунальные услуги.

«В городе у нас работает отделение фонда защитника отечества, работают наши отделения ассоциации ветеранов СВО, также наша партийная организация занимается сопровождением семей и самих участников СВО. У нас за каждым ветераном закреплен сотрудник», — прокомментировал глава городского округа Сергей Юров.

Система персонального сопровождения помогает реализовать запросы, не подпадающие под общую систему льгот. Так, голос каждого защитника Родины удается услышать.