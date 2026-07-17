Единый день приема участников СВО и их семей прошел в Воскресенске

Прием участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам социальной поддержки состоялся во всех общественных приемных партии «Единая Россия» 17 июля. Депутаты не оставили без внимания ни одно обращение.

Ветеран СВО Олег Ивашкин обратился по вопросу ремонта жилья по социальной программе.

«Для нас важно, что помощь реально работает. Вопросы решаются не формально, а с вниманием к каждой ситуации. Поддержка ощущается. Обращаюсь уже не первый раз, депутаты от „Единой России“ всегда помогают», — отметил Олег Ивашкин.

Председатель совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко подчеркнул, что главной задачей партии является обеспечение адресной и своевременной помощи каждому участнику СВО и его семье. «Все обращения берем в работу и сопровождаем до полного решения», — сказал Сергей Матвиенко.

В Подмосковье действуют свыше 40 региональных мер поддержки. Значительная часть из них принята на законодательном уровне Московской областной думой при поддержке «Единой России». Среди наиболее востребованных — компенсация расходов на ЖКУ, денежная выплата вместо земельного участка, путевки в детские лагеря и другие меры.