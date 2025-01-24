Единый день приема участников СВО и их семей прошел в Серпухове

В Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Серпухове состоялся Единый день, посвященный оказанию консультационной помощи участникам специальной военной операции и их близким. В мероприятии приняли участие депутаты местного Совета, юристы округа, представители Сбербанка, специалисты Единого центра юридической помощи и сотрудники Центра поддержки участников СВО и членов их семей.
Жители обратились с различными вопросами: от юридических консультаций по судебным делам и кредитным обязательствам до решения бытовых проблем. Каждое обращение было детально рассмотрено, а возникающие вопросы взяты под контроль.
Подобные встречи в рамках Единых дней проводятся регулярно. Ранее жители уже получали помощь от сотрудников налоговой службы, представителей ЖКХ и других организаций. Такая практика получила положительные отзывы, и проведение подобных мероприятий будет продолжено.
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