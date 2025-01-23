Единый день приема участников СВО и их семей прошел в Домодедове

В общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся Единый день приема участников специальной военной операции и их семей по юридическим вопросам. В рамках мероприятия за помощью обратились семь заявителей.

На приеме работали депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, член депутатского объединения партии «Единая Россия» Михаил Каюгин, заведующий домодедовским филиалом «Паритет» Московской областной коллегии адвокатов Леонид Плотников, а также главный инспектор отдела социальной помощи администрации Даниля Черкашина. Они оказывали консультации и помогали разобраться в волнующих вопросах.

«Все вопросы взяты в работу. Мы будем на постоянной связи с обратившимися совместно с адвокатом и обязательно окажем необходимую юридическую помощь. Один из вопросов удалось решить практически сразу: уже на этой неделе ребенок военнослужащего будет оформлен в детский сад», — отметил Олег Жолобов.

Подобные мероприятия направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на оперативное решение возникающих вопросов. Представители партии выразили готовность продолжать оказывать помощь и сопровождать заявителей до полного разрешения их ситуаций.