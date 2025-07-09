Единый день приема участников СВО и их семей прошел в Богородском округе

Участники специальной военной операции и их семьи из Богородского округа узнали о мерах поддержки. Вопросы, прозвучавшие в этот день, были связаны с выплатами, льготами и другими мерами поддержки.

Прием вели заместитель председателя окружного Совета депутатов Павел Ермилов, депутат Совета депутатов Богородского округа Ольга Попова, руководитель Центра поддержки участников СВО Иван Диков и представитель фонда «Защитники Отечества» Ольга Клюева.

В ходе проведения приема поступило несколько обращений от родственников военнослужащих. Среди них — оформление и получение положенных выплат, оказание помощи в сборе и подаче необходимых документов. Также звучали вопросы, касающиеся предоставления отпусков военнослужащим.

Каждый заявитель получил исчерпывающую консультацию и рекомендации по дальнейшим действиям.

«Люди приходят с проблемами, с нерешенными вопросами. Важно, чтобы они не только получили ответы, но и решение своих проблем. Мы работаем с каждой семьей в отдельности, подключаем все возможные ресурсы — юридическую помощь, взаимодействие с органами власти, гуманитарную и психологическую поддержку», — отметил руководитель Центра поддержки участников СВО Иван Диков.

Подобный формат работы уже доказал свою эффективность и будет продолжен.