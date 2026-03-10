Единый день приема участников СВО и их семей пройдет в Подмосковье 13 марта

В Подмосковье пройдет единый день приема участников специальной военной операции и членов их семей. Основной темой встреч станут вопросы, связанные с жильем и земельными участками.

Приемы организуют на площадках 53 общественных приемных партии в разных округах Московской области. В работе примут участие депутаты, а также специалисты профильных служб. Они рассмотрят каждое обращение и постараются помочь заявителям.

«В ходе личных приемов участники специальной военной операции и члены их семей смогут получить квалифицированные консультации по широкому кругу жилищных и земельных вопросов, включая социальное обеспечение, газификацию, улучшение условий проживания, подключение к инженерным сетям и оформление необходимых документов», — подчеркнула руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Государственной думы Алла Полякова.

Жители региона могут заранее узнать, где находится ближайшая общественная приемная. Адреса размещены на сайте регионального отделения «Единой России». Дополнительную информацию также можно получить по номеру телефона 8 (495) 106-05-50.

Предыдущий день приема состоялся 20 февраля. Тогда участники специальной военной операции и их родственники направили 137 обращений, касающихся социальной поддержки. Большую часть вопросов — около 75% — удалось решить на месте.