Единый день приема бойцов СВО и их семей пройдет в Подмосковье 30 апреля

На четверг, 30 апреля, назначен день приема бойцов СВО и членов их семей. Их проведут в 53 общественных приемных партии «Едина Россия» депутаты и профильные специалисты.

Задать вопросы и получить помощь по теме медицинского обеспечения смогут как действующие, так и демобилизованные военнослужащие, а также их близкие.

«Единый день приема — действенный инструмент оказания всесторонней поддержки участникам СВО и их близким. Тематические консультации позволят сконцентрироваться на решении проблем в области медицинского обеспечения и выстроить для каждого обратившего четкий план по получению необходимой помощи. А привлечение к приемам профильных специалистов обеспечит высокое качество проработки вопросов и сократит сроки их решения», — пояснила руководитель региональной общественной приемной, депутат Государственной думы Алла Полякова.

Адреса доступны на сайте регионального отделения «Единой России», а также по номеру телефона 8(495)106-05-50.