Единый день приема бойцов СВО и их семей пройдет в Подмосковье 23 января

В Московской области пройдет первый в 2026 году единый день приема жителей. Он состоится 23 января сразу на 53 площадках местных общественных приемных партии «Единая Россия».

Основной темой на этот раз станут юридические вопросы.

Руководитель региональной общественной приемной, депутат Государственной думы Алла Полякова напомнила, насколько эффективны такие дни для помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«За прошлый год в регионе прошло 1080 приемов, посвященных вопросам медицинского обеспечения, социальной поддержки, образования и другим актуальным темам. Всего в рамках Единых дней в общественные приемные „Единой России“ поступило более 2,5 тысячи обращений, по каждому из которых была проведена комплексная работа», — уточнила Анна Полякова.

К работе в этот день подключатся профессиональные юристы, среди которых будут представители Адвокатской палаты Московской области.

«Участники СВО и их близкие часто сталкиваются с проблемами, требующими квалифицированной юридической помощи. Адвокатская палата Московской области на постоянной основе сотрудничает с партией и помогает в решении обращений граждан», — пояснил президент Адвокатской палаты Алексей Галоганов.

Узнать адрес ближайшей приемной можно на сайте подмосковного отделения «Единой России». Также подробную информацию предоставят по телефону 8 (495) 106-05-50.