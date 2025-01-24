Единый день приема бойцов СВО и членов их семей прошел в Солнечногорске

Единый день приема бойцов специальной военной операции и членов их семей прошел в общественной приемной партии «Единая Россия». Участники встречи смогли получить ответы на интересующие вопросы и необходимую консультацию.

Прием прошел под руководством глава городского округа Солнечногорск Константина Михалькова и при участии руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольги Гончар.

На приеме Алексей Круглов, участник специальной военной операции, рассказал о своих амбициозных планах по открытию собственного бизнеса. Он намерен разместить торговую точку по продаже сахарной ваты в городском парке на набережной озера Сенеж. В ответ на его инициативу Константин Михальков и члены партии выразили готовность оказать поддержку в получении льготных условий в рамках программы поддержки малого бизнеса.

«Здорово, что существует программа поддержки и есть возможность попробовать себя в бизнесе в родном городе. Также особую благодарность хочу выразить за стабильное тепло на „Выстреле“, не только администрации, но и губернатору Андрею Воробьеву — за оперативное содействие в реконструкции котельной», — отметил Алексей Круглов.

Партия «Единая Россия» проводит встречи по юридическим вопросам в формате «Единого дня приема участников СВО и членов их семей» по всей Московской области.

«Для нас важно, чтобы каждый, кто защищает страну или стремится развиваться, чувствовал нашу поддержку. Если вы тоже хотите открыть мобильную торговую точку, подавайте заявку через портал госуслуг. Мы готовы помочь с документами и консультациями в центре „Мой бизнес“ на улице Тельнова, 3/2», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Единая Россия» активно работает над поддержкой граждан и созданием комфортных условий для развития малого бизнеса в округе, стремясь помочь предпринимателям реализовать свои идеи и укрепить экономику региона.