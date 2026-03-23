Единство как стратегия: как в Подмосковье поддерживают семьи участников СВО
Система помощи из пяти направлений, образовательные программы — и не только. В Красногорске подвели первые итоги совместной работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
«Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы знали, что впереди много работы. Но те цифры и проекты, о которых мы говорим сегодня, превзошли все ожидания», — заявила председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.
За год в Подмосковье выстроили целую систему. Семьям защитников помогают с обучением, трудоустройством, оказывают юридическую и психологическую помощь. Ветеранам — вернуться к мирной жизни и найти себя после службы. Отдельную помощь оказывают семьям, в которых военные пропали без вести.
«Психологическая помощь важна еще в духовном плане, потому что позволяет семьям найти в себе силы, чтобы пережить трудные моменты своей жизни», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.
Министр территориальной политики Подмосковья Ольга Губанова поблагодарила общественниц за активную работу.
«Мы понимаем прекрасно, что только от вас — не от нас — будет зависеть, как будут чувствовать себя ребята и их близкие», — заявила она.
По итогам встречи стороны собрали новые предложения: какие меры нужно принять и где найти дополнительные ресурсы. Встреча, прошедшая в Год единства народов России, показала, что единство — это не просто слово, а ответственность перед людьми.
«Только совместными силами, только вместе — одной командой, одним тылом и фронтом — здесь, в тылу, мы можем достигнуть лучших результатов», — подытожила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.