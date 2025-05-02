Двум сыновьям бойца СВО в Подольске вручили подарки ко дню рождения

Сотрудники Центра поддержки участников СВО и их семей городского округа Подольск поздравили с днем рождения двух маленьких сыновей погибшего участника СВО Игоря Столярова. Ребятам вручили самокат, настольный футбол, чемоданчик для творчества и набор машинок.

Игорь Столяров обучался в разведке, морской пехоте и в танковых войсках. Во время службы на фронте был командиром взвода. Защитник погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции, его наградили орденом Мужества посмертно.

У Игоря Столярова остались два сына: младшему Гавриилу недавно исполнился год, старшему Михаилу — шесть лет. Мама малышей испекла для них праздничный торт. Специалисты Центра поддержки участников СВО и их семей вместе с представителями комитета семей воинов Отечества городского округа Подольск поздравили мальчиков с минувшими праздниками и подарили им подарки.

«Больше всего Миша обрадовался настольному футболу, потому что давно о нем мечтал. Он играет в подольской футбольной команде, занимается в „Витязе“, так что будет теперь тренировать реакцию и дома», — сказала мама малышей Светлана Столярова.

Отметим, что сотрудники администрации Подольска регулярно передают семье Игоря Столярова продукты питания и бесплатные билеты на культурные мероприятия.