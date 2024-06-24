Двух экс-министров с Украины объявили в международный розыск в России

Басманный суд заочно арестовал двух украинских экс-министров

Фото: РИА «Новости»

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух бывших членов кабинета министров Украины Юрия Стеця и Павла Петренко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Бывшему министру информационной политики Юрию Стецю и экс-главе Министерства юстиции Павлу Петренко предъявили обвинения по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Обоим избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента их экстрадиции или задержания на территории России.

Также Стеця и Петренко объявили в международный розыск.

Ранее Хамовнический суд Москвы принял решение о заочном аресте полковника Вооруженных сил Украины Николая Дзямана по делу о теракте, жертвами которого стали 10 человек.

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