Дворняжка Победа, помогавшая бойцам СВО, стала победителем «Лохматого Оскара»

Собака по кличке Победа, помогавшая российским военным в зоне специальной военной операции, получила золотую награду международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом организаторы премии сообщили в Telegram-канале .

Победа стала одним из победителей шестого сезона премии, которую также называют «Лохматый Оскар».

Военнослужащий Максим с позывным Бурят нашел собаку возле деревни Алешки в Херсонской области. Бойцы взяли щенка к себе, дали ему имя Победа, и он стал их верным помощником.

Собака предупреждала военных лаем об опасности. Однажды, как рассказывают бойцы, Победа помогла группе безопасно пройти через минное поле в плохую погоду. Сейчас животное живет в Самаре в семье Максима.

Первое место с Победой разделила собака Рона из Калининграда, которая помогает детям с особенностями развития лучше адаптироваться к жизни.

Премию «Мой ласковый и нужный зверь» основали в Зеленоградске в 2019 году. Она вручается животным, совершившим героические поступки, а также людям, которые помогают животным и освещают эту тему в СМИ.

В этом году на награду в номинации «Братья меньшие» претендовали 20 животных из 11 российских регионов, а также из Великобритании, Белоруссии и Португалии. Среди номинантов были не только собаки и кошки, но и экзотические животные, включая питона и бегемота.

Ранее пес по кличке Трицикл подорвался на мине, спасая российских военнослужащих на Харьковском направлении. После ранения медикам пришлось ампутировать собаке часть левой передней лапы, но это не помешало ему продолжать нести службу.