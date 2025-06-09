09 июня 2025 16:48 Дворец культуры «Дружба» в Чехове отметил 53-летие со дня основания 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Спецоперация

Чехов

Учреждение культуры работает в муниципалитете уже больше полувека. За эти годы дворец стал не просто местом досуга и проведения праздничных мероприятий, а настоящим центром притяжения единомышленников и талантливых людей.

Ежегодно в ДК «Дружба» проходит более трехсот мероприятий. В учреждении занимается более 650 человек, участники 19 самодеятельных коллективов, которые являются неоднократными победителями различных фестивалей и конкурсов, успешно представляют свое творчество в России, так и за рубежом. Самые образцовые — театр танца «Ковчег», «Седьмое небо» и ансамбль танца «Юность», которому в следующем году исполнится 45 лет.

Уникальный центр досуга помогали строить молодые жители города. «Это была „комсомольская“ стройка, как тогда принято было называть, стройка века. И действительно на этой стройке трудилась вся молодежь нашего города», — рассказала заместитель директора ДК «Дружба» Валентина Губанова.

Ежедневно сотни детей и взрослых приходят во дворец, чтобы не только приобщиться к культуре, но и раскрыть свой талант. А еще ДК оказывает помощь бойцам специальной военной операции и тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Здесь работает пункт сбора гуманитарной помощи.