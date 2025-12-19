Двое жителей Серпухова стали лауреатами премии губернатора Подмосковья

Ярослава Макарова начинала с волонтерской деятельности по доставке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, после чего решила отправиться на фронт добровольцем. Выполняла обязанности оператора беспилотных летательных аппаратов и инженера-взрывотехника в составе отряда «Барс-Сармат». Ярослава Макарова удостоена медали «За храбрость» второй степени за мужество, проявленное при выполнении боевого задания, в ходе которого она получила ранение.

Еще одним лауреатом губернаторской премии стал Андрей Родионов. Он участвовал в освобождении Авдеевки и Торецка. В 2025 году, будучи командиром отряда БПЛА, Родионов провел уникальную операцию в Судже: в течение двух суток он выполнял боевые задачи, находясь внутри газопровода. За этот подвиг он был удостоен высшей государственной награды — звания Героя России.