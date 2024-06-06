Под Волчанском в Харьковской области убиты двое несовершеннолетних бойцов ВСУ. Одна из них — девушка. Об этом сообщил Telegram-канал «Пограничник из ада».

«В районе Волчанска ликвидирован снайпер. Снайпером оказалась девушка 16 лет, которая холоднокровно открывала огонь по нашим мужчинам», — сказано в сообщении.

По данным канала, на том же направление Вооруженные силы России ликвидировали операторов FPV-дронов. Одному из них было 16 лет. На пульте украинский подросток ставил кресты, отмечая пораженные цели.

Это не первое доказательство того, что Вооруженные силы Украины пополняют свои подразделения несовершеннолетними бойцами. В марте 2023 года в зону боевых действий под Артемовском привезли автобус с 30 подростками из молодежного крыла движения националистов в качестве пополнения для штурмового батальона «Айдар». Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Следственный комитет России начал расследование факта привлечения детей к участию в вооруженном конфликте. Такие действия противоречат нормам международного права.