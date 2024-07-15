Двое мужчин пострадали при атаке украинских беспилотников в Белгородской области

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотников под Белгородом

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Украинские беспилотники 15 июля атаковали сразу два населенных пункта в Белгородском районе, сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. В поселке Октябрьский, по его информации, ранения получили двое мужчин.

В момент атаки они находились внутри автомобиля, уточнил Гладков. Один пострадавший получил осколочные ранения правого предплечья и головы, второй — баротравму. Мужчин доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Машина, в которой были пострадавшие, восстановлению не подлежит. Также повреждения получил находившийся рядом автомобиль.

В поселке Политотдельский беспилотник противника сбросил два взрывных устройства рядом с социальным объектом. Детонации не произошло, отметил губернатор. На место прибыли оперативные службы. Всех, кто находился в здании, эвакуировали.

Не шептать и не цыкать. Чему будут учить мигрантов на новом адаптационном курсе в России

Евро-2024 завершился: победила Испания, победил футбол

Метили в Трампа — попали в Америку

«Куда навел, туда и полетела». Стрелка для покушения на Трампа могли обучить за три часа

Легкое мужчины разорвалось из-за веселящего газа. Чем опасен гелий?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте