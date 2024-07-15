Двое мужчин пострадали при атаке украинских беспилотников в Белгородской области

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотников под Белгородом

Украинские беспилотники 15 июля атаковали сразу два населенных пункта в Белгородском районе, сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. В поселке Октябрьский, по его информации, ранения получили двое мужчин.

В момент атаки они находились внутри автомобиля, уточнил Гладков. Один пострадавший получил осколочные ранения правого предплечья и головы, второй — баротравму. Мужчин доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Машина, в которой были пострадавшие, восстановлению не подлежит. Также повреждения получил находившийся рядом автомобиль.

В поселке Политотдельский беспилотник противника сбросил два взрывных устройства рядом с социальным объектом. Детонации не произошло, отметил губернатор. На место прибыли оперативные службы. Всех, кто находился в здании, эвакуировали.