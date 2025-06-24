Движение авто возобновили у пострадавшего от удара БПЛА дома в Красногорске

На улице у пострадавшего от удара БПЛА дома в Красногорске возобновили движение авто. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

Проезд перекрыли рано утром. На ролике видно, что машины снова начали движение.

«Движение по улице открыли», — отметил автор видео.

БПЛА ударил по минувшей ночью по последнему этажу здания. В результате падения обломков дрона загорелась квартира, огонь охватил 20 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили пламя.

Территорию вокруг дома оцепили, на место прибыли сотрудники ФСБ. Из здания эвакуировали 100 человек, 30 из них — дети. Один жилец получил осколочные ранения, его госпитализировали.