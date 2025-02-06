Две девушки и мужчина погибли в Логачевке из-за атаки беспилотника ВСУ

Жертвами удара ВСУ по Белгородской области стали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские боевики с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на легковушку в районе села Логачевка Валуйского округа.

«В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18-ти и 14-ти лет. Они скончались на месте», — написал глава региона.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

С 27 октября 2022 года в селе Логачевка действует режим ЧС, напомнил Гладков. Это означает, что въезд в населенный пункт запрещен.

Накануне ВСУ сбросили снаряд на здание администрации Беловского района в Курской области. В результате никто не пострадал.