Два крупных мурала появятся в Реутове к 80-летию Победы

Работа над созданием масштабных композиций, посвященных защитникам Отечества, подходит к концу. Муралы станут не только украшением городского пространства, но и символом уважения к подвигу солдат всех поколений — от ветеранов Великой Отечественной войны до участников современных событий.

Один из муралов высотой более 30 метров размещен на торце дома № 33 по улице Ашхабадской. В центре композиции находятся фигуры архангела Михаила, покровителя воинов, и современного бойца. Образ символизирует священную миссию по защите Родины, когда мужество, отвага и вера остаются неизменными чертами воинского долга.

Второй мурал появился на доме № 32 по улице Гагарина и посвящен бойцам Отдельной дивизии особого назначения имени Феликса Дзержинского. Именно они одними из первых встали на защиту страны в начале специальной военной операции.

Работы выполнены в рамках проекта «Успех V единстве поколений», который направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти.

«Мы сохраним в веках историю побед российской армии, чтобы потомки могли взять пример со своих предков и так же мужественно отстаивать независимость и безопасность России», — подчеркнул глава Реутова Филипп Науменко.