Два человека погибли при ударе ВСУ по жилым домам Лисичанска

В Лисичанске в результате обстрела ВСУ погибли минимум два мирных жителя. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале подчеркнул, что украинские националисты цинично били по жилым домам города.

«Циничный обстрел, <…> по предварительной информации, унес жизни двух мирных жителей. Еще четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил он.

На месте происшествия уже начали работы по разбору завалов. Сотрудники МЧС и СК трудятся, несмотря на риск повторных обстрелов.

Пасечник подчеркнул, что поручил администрации Лисичанска оценить причиненный обстрелом ущерб. Глава ЛНР пообещал, что всем пострадавшим окажут помощь. Ситуацию он взял под личный контроль.

Он напомнил, что в феврале в результате атаки ВСУ на городскую пекарню погибли 28 человек. Пасечник выразил уверенность в том, что виновных в преступлениях против мирного населения найдут и накажут.