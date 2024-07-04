Два беспилотника рухнули в селе на Ставрополье
Губернатор Владимиров сообщил о 2-х упавших БПЛА в селе Московском
Два беспилотника рухнули утром 4 июля в селе Московском Изобильненского округа. Об этом сообщил в своем Telegram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По словам главы региона, инфраструктура в результате случившегося не пострадала. Все системы продолжают работать в обычном режиме.
«Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — призвал Владимиров.
Утром в четверг Минобороны сообщало об уничтожении беспилотников над несколькими регионами страны в течение ночи.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО ликвидировали два БПЛА над Брянской областью, один — над Белгородской областью и еще один беспилотник — над территорией Тамбовской области.