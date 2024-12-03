«Думали, что мы умрем». Российские медики спасли бойца ВСУ

«[Украинский] военнопленный поступил к нам в госпиталь в крайне тяжелом состоянии», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сначала мужчине ампутировали левую руку и ногу в прифронтовом госпитале. Потом бойца перевели, стабилизировали его состояние и провели ряд сложных операций. Правую ногу солдату тоже пришлось ампутировать. Как подчеркнул начальник травматологического отделения, врачам было не важно, что они помогают украинскому военному.

«Это те же, такие же люди, как и мы. И то, что мы воюем против друг друга, это ни о чем не говорит. Здесь эти рамки прекращают быть», — заявил медик.

По словам самого раненого, его позицию взяли штурмом бойцы ВС РФ, которые нашли ее с помощью дрона.

«Они видели, что я уже там без брони, руки перебиты, перебинтованы, сопротивления вряд ли какое-то могу оказать. Ну и, видимо, подозревая, что я получил критические ранения, и парень в моем подчинении, который был, ну, ваши ребята [тоже] думали, что мы умрем», — рассказал солдат.

В итоге российские бойцы взяли его в плен, а затем передали медикам.