Дума рассмотрит законопроект о новых льготах для родных раненых добровольцев СВО

Правительство и профильный комитет Госдумы поддержали законопроект СРЗП, который предусматривает бесплатный проезд для родственников добровольцев СВО к месту лечения воинов и обратно. Об этом рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он отметил, что Госдума рассмотрит инициативу в ближайшее время.

«Мы внесли этот законопроект на отзыв правительства еще в 2023 году, формулировки и положения дважды дорабатывались сначала по замечаниям правительства, а затем профильного комитета», — сообщил Миронов.

В апреле правительство поддержало инициативу, а накануне Комитет Государственной Думы по обороне также рекомендовал принять ее.

Предлагается предоставить близким родственникам добровольцев СВО возможность бесплатного проезда к месту лечения и обратно в случае их тяжелой болезни, ранения или увечья. Сейчас такое право есть у семей военнослужащих, но для родных добровольцев оно не предусмотрено. Они вынуждены навещать бойцов за свой счет.

«Нашим законопроектом устраняется эта несправедливость», — подчеркнул Миронов.

Лидер СРЗП надеется на поддержку инициативы Думой в ближайшее время. Первое чтение намечено на 11 июня.

Ранее Миронов предложил дать медикам право на жилье по соцнайму. Законопроект призван поддержать медицинских и фармацевтических работников. Он предлагает врачам, медсестрам и фармацевтам, нуждающимся в жилье, право на получение жилья по договорам социального найма или из специализированного жилищного фонда.