Духовно-гуманитарный конвой из Раменского доставил посылки бойцам на Донбасс

Новую партию гуманитарной помощи доставили из Раменского округа на Донбасс. Ее передали активисты местного благочиния и фронтовые волонтеры.

Перед тем как отправиться в поездку, в Казанском храме провели молебен о путешествующих. Помогли доставить помощь фронтовые волонтеры на четырех автомобилях с прицепами.

В посылку вошли автотранспорт, генераторы, обогреватели, электроинструменты, маскировочные сети, лекарства, средства гигиены, продукты и личные посылки.

Духовно-гуманитарный конвой побывал в 299-м гвардейском парашютно-десантном полку 98-й гвардейской воздушно десантной бригады, эвакуационной группе медицинской роты 57-й мотострелковой бригады, танковом батальоне 39-й отдельной мотострелковой бригады и 433-м гвардейском мотострелковом полку.

Кроме того, волонтеры забрали в ремонт поврежденную мототехнику и генераторы.