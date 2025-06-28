Дуб в память о подвигах медработников в зоне спецоперации высадили в Химках

В парке «Подрезково» города Химки был посажен молодой дуб в честь врачей, погибших при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Идею акции предложил участник СВО, а в ее реализации помог депутат муниципалитета Глеб Демченко.

На дереве закрепили памятную табличку, которая увековечивает мужество медицинских работников, отдавших свои жизни ради спасения раненых.

«Это дерево — живой памятник мужеству и самоотверженности наших врачей. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах, а высаженный дуб будет расти, напоминая нам о важности сохранения памяти и поддержки тех, кто сегодня стоит на защите нашей Родины», — прокомментировал Глеб Демченко.