Дуб в память о подвигах медработников в зоне спецоперации высадили в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

В парке «Подрезково» города Химки был посажен молодой дуб в честь врачей, погибших при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Идею акции предложил участник СВО, а в ее реализации помог депутат муниципалитета Глеб Демченко.

На дереве закрепили памятную табличку, которая увековечивает мужество медицинских работников, отдавших свои жизни ради спасения раненых.

«Это дерево — живой памятник мужеству и самоотверженности наших врачей. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах, а высаженный дуб будет расти, напоминая нам о важности сохранения памяти и поддержки тех, кто сегодня стоит на защите нашей Родины», — прокомментировал Глеб Демченко.

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

В посадке приняли участие местные жители, сотрудники территориального управления, общественные активисты и муниципальный депутат Алексей Федоров.

Данное мероприятие стало ярким проявлением единства, уважения к истории и патриотизма в Химках.

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