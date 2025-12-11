Дроны пытались атаковать крупнейший химзавод в Великом Новгороде

Целью БПЛА в Великом Новгороде мог быть химзавод «Акрон»

Минувшей ночью над территорией Новгородской области уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа. По предварительным данным, целью БПЛА было крупное химическое предприятие «Акрон».

Завод «Акрон» занимается производством минеральных удобрений и промышленной химии. Официально информация об атаке на предприятие пока подтверждена не была. Местные власти не давали никаких комментариев.

В общей сложности минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили над Россией 287 беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью.

Над Московским регионом сбили 40 БПЛА, 32 из них летели на столицу. Всю ночь воздушные гавани Московского авиаузла были закрыты. Рано утром Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский открыли на прием и отправку рейсов.