Дроны-камикадзе атаковали Грайворон. Есть погибший

Гладков: один человек погиб и трое пострадали при атаке дронов на Грайворон

Житель Грайворона погиб при атаке дронов-камикадзе днем 23 июня. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон. Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома», — уточнил он.

В результате смертельные травмы получил мужчина. Он умер до приезда скорой. Также ранения получили еще три человека.

«Двух мужчин бойцы территориальной самообороны оперативно доставили в районную больницу. Один мужчина с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации», — указал Гладков.

У второго пострадавшего выявили ранения спины и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавших переведут на лечение в областную клиническую больницу.

При атаке третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина. Помощь ей оказали медики скорой помощи. Госпитализация не потребовалась.