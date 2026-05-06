Операторы FPV-дронов группировки «Восток» ликвидировали несколько единиц украинской бронетехники в Запорожской области. Противник пытался перебросить штурмовиков ВСУ на передовую, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что разведывательный расчет БПЛА обнаружил перемещение вражеской бронетехники в Запорожской области. Командование ВСУ попыталось доставить штурмовые подразделения на передовую для накопления резервов.

«Координаты целей были переданы расчетам ударных БПЛА. Операторы FPV-дронов нанесли точные удары по вражеской технике на маршруте следования и неподвижным машинам после их подрыва на минных заграждениях», — уточнили в Минобороны.

Российские дроноводы уничтожили гусеничные БТР зарубежного производства М113, ББМ M1117, HMMWV и другую бронетехнику ВСУ. Также были ликвидированы украинские боевики, находящиеся в транспорте.

Кроме того, дроноводы «Востока» вскрыли сеть замаскированных опорников ВСУ, оборудованные в лесополосах. Эти цели уже уничтожили экипажи Т-80БВМ, ударившие по вражеским укреплениям осколочно-фугасными снарядами.

Ранее дроноводы «Севера» сорвали ротацию ВСУ на Сумском направлении.