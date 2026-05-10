В честь Дня Победы операторы беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» установили российский флаг на вершине крана в порту города Херсона. Кадры опубликовал ТАСС .

На кадрах объективного контроля было видно, как российский БПЛА перелетел через Днепр. Затем установил государственный флаг России на верхушке портального крана на подконтрольном ВСУ правобережье.

До этого в Херсонской области операторы БПЛА 126-й и 144-й 144-й бригад установили российские флаги и возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной Войне, сообщил телеграм-канал «Операция X: Военкоры Русской Весны». На одном из опубликованных кадров виден памятник в честь героев в населенном пункте Тягинка.

Ранее десантники группировки войск «Днепр» поздравили украинских военных и жителей Херсонской области с Днем Победы путем залистования.