Дроноводы установили флаг России на вершине портального крана в Херсоне
В честь Дня Победы операторы беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» установили российский флаг на вершине крана в порту города Херсона. Кадры опубликовал ТАСС.
На кадрах объективного контроля было видно, как российский БПЛА перелетел через Днепр. Затем установил государственный флаг России на верхушке портального крана на подконтрольном ВСУ правобережье.
До этого в Херсонской области операторы БПЛА 126-й и 144-й 144-й бригад установили российские флаги и возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной Войне, сообщил телеграм-канал «Операция X: Военкоры Русской Весны». На одном из опубликованных кадров виден памятник в честь героев в населенном пункте Тягинка.
Ранее десантники группировки войск «Днепр» поздравили украинских военных и жителей Херсонской области с Днем Победы путем залистования.