Дроноводы «Днепра» уничтожили топливный склад ВСУ в Херсоне

Расчет подразделения войск беспилотных систем 18-й армии «Днепра» уничтожил пункт обеспечения топливом ВСУ в Херсоне. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

Дроноводы «Днепра» уничтожили охраняемый и замаскированный пункт обеспечения противника топливом и горюче-смазочным материалами в ходе ночного налета, ударив по нему дроном на оптоволокне. Там украинские боевики заправляли легкобронированную технику и военный транспорт.

«В результате поражения цели несколько подразделений ВСУ остались без горючего, что частично парализовало их логистику в данном районе правобережья Херсонской области. В частности, это сказалось на мобильности их огневых групп и расчетов БПЛА», — добавил Приморск.

Ранее дроноводы «Днепра» ударили по джипу ВСУ в Херсоне, на котором боевики ВСУ перевозили снаряды и оборудование для управления БПЛА. По словам бойца с позывным Северск, цель уничтожили в районе дислокации формирования БПЛА в составе ВСУ «Птицы Мадьяра».