Дрон ВСУ атаковал скорую помощь и автобус в Белгородской области

Гладков: при атаке ВСУ на скорую помощь и автобус пострадали четыре человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Мирный житель и три члена бригады скорой помощи получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что врач, фельдшер и водитель скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в селе Ржевка Шебекинского округа. Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.

Еще один беспилотник обстрелял автобус. У водителя диагностировали слепое осколочное ранение ноги. Бойцы теробороны доставили его в Шебекинскую районную больницу.

Гладков добавил, что в селе Авиловка дрон взорвался о землю. Обошлось без пострадавших, повреждения получил забор частного дома.

В селе Зиборовка под удар FPV-дрона попал соцобъект. В селе Новая Таволжанка после атаки беспилотника загорелась крыша хозпостройки.

Ранее жертвой атаки дрона ВСУ на автомобиль стал глава курского поселка Александр Гаркавенко. Мужчина умер на месте.

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