Дрон ВСУ атаковал скорую помощь и автобус в Белгородской области
Гладков: при атаке ВСУ на скорую помощь и автобус пострадали четыре человека
Мирный житель и три члена бригады скорой помощи получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что врач, фельдшер и водитель скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в селе Ржевка Шебекинского округа. Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.
Еще один беспилотник обстрелял автобус. У водителя диагностировали слепое осколочное ранение ноги. Бойцы теробороны доставили его в Шебекинскую районную больницу.
Гладков добавил, что в селе Авиловка дрон взорвался о землю. Обошлось без пострадавших, повреждения получил забор частного дома.
В селе Зиборовка под удар FPV-дрона попал соцобъект. В селе Новая Таволжанка после атаки беспилотника загорелась крыша хозпостройки.
Ранее жертвой атаки дрона ВСУ на автомобиль стал глава курского поселка Александр Гаркавенко. Мужчина умер на месте.