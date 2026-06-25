Доступность социальных объектов для людей с ОВЗ проверили в Красногорске

Участник специальной военной операции Алексей Казанцев после тяжелого ранения получил инвалидность. По пешеходным дорожкам житель микрорайона Путилково передвигается без препятствий, благодаря диалогу с местными властями. Администрация Красногорске оперативно откликнулась на важную просьбу ветерана.

«Обращался в администрацию Красногорска, чтобы помогли установить понижающие спуски, столбики для проезда по тротуарам, вот сделали. На обращения реагируют, приезжают, интересуются, выполняют», — рассказал Алексей Казанцев.

Чтобы так было везде, представители «Единой России» проверяют доступность социальных объектов и жилых домов, где проживают ветераны специальной военной операции. Например, в поликлиниках и МФЦ действует единый стандарт. Он предусматривает наличие тактильной плитки, мнемосхем для людей с нарушением зрения, пандусов, поручней и кнопок вызова персонала. А еще в Красногорске есть социальное такси. Автомобиль предоставляется инвалидам для их нужд. Машина оборудована всем необходимым, а водитель всегда готов помочь пассажирам.