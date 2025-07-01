Доступность инфраструктуры для инвалидов в Ленинском округе составила 86%

Глава Ленинского округа Станислав Каторов рассказал на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым о том, какие меры принимают в муниципалитете для приведения городской инфраструктуры в соответствие с нуждами маломобильных групп жителей. Из 945 объектов благоустройства, социальной, дорожно-транспортной, спортивной и другой инфраструктуры — 811 уже адаптировали для инвалидов.

Станислав Каторов также добавил, что современным стандартам безбарьерной среды должны отвечать и все строящиеся объекты. Руководитель муниципалитета отметил, что при благоустройстве территорий, обновлении дорог и тротуаров в Ленинском округе работы выполняют с учетом нужд маломобильных групп жителей. В муниципалитете заботятся и о доступности общественного транспорта для инвалидов. Так, перевозчиков, чьи транспортные средства не оборудованы для проезда маломобильных горожан, штрафуют.

«Относительно новым направлением работы стало обеспечение удобства городской среды в местах проживания ветеранов специальной военной операции, получивших ранения. Проанализировали все поступившие от них обращения и провели выездные осмотры территорий. На контроле — создание индивидуальных парковочных мест для инвалидов», — отметил Станислав Каторов.