Доступность городской среды для ветерана СВО проверили в Коломне

В микрорайоне Подлипки представители депутатского корпуса и профильных служб оценили условия, созданные для ветерана специальной военной операции Сергея Чернова. Мониторинг прошел в рамках работы по формированию безбарьерной среды.

Во время выездной проверки специалисты осмотрели подъезд многоквартирного дома, где проживает Сергей Чернов. После возвращения ветерана здесь установили складной подъемный механизм для инвалидной коляски, расширили проходы, оборудовали поручни и устранили препятствия, затруднявшие передвижение.

По итогам осмотра участники мониторинга отметили, что установленное оборудование позволяет ветерану самостоятельно пользоваться подъемником, при этом конструкция не мешает другим жильцам дома.

Сам Сергей Чернов положительно оценил выполненные работы, отметив, что теперь может без посторонней помощи выезжать из квартиры на улицу.

Работа по созданию безбарьерной среды для участников специальной военной операции начинается сразу после их возвращения домой. Специалисты обследуют жилье, подъезд и прилегающую территорию, после чего определяют необходимые изменения. Такие же принципы применяются при благоустройстве общественных пространств, где предусматривают пандусы, удобные пешеходные маршруты, пониженные бордюры и парковочные места для людей с инвалидностью.

«Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из важнейших направлений государственной политики. Сегодня в Московской области действует широкий комплекс мер — от финансовой и медицинской помощи до содействия в трудоустройстве и создании доступной среды, чтобы ветераны могли как можно быстрее адаптироваться к мирной жизни. Наша общая задача — обеспечить защитникам Отечества достойные условия для восстановления и работы», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.