Достанет до Берлина. В США испугались критической угрозы нового полка российских войск
MWM: полк ЗРК С-500 угрожает важнейшим самолетам НАТО
Российские вооруженные силы сформировали первый полноценный полк, оснащенный системами ПВО большой дальности С-500. Эти комплексы представляют серьезнейшую угрозу для жизненно важной авиации НАТО, полагают авторы Military Watch Magazine (MWM).
Развертывание полка ранее подтвердил глава Генерального штаба России Валерий Герасимов. Военачальник не уточнял количества батарей и радиолокационных систем, которые поступили на вооружение.
MWM заявило, что С-500 способны поражать цели на расстоянии до 600 километров. Это втрое превышает дальность боя конкурирующих американских систем THAAD и Patriot. Издание также опубликовало в статье наглядную карту европейских стран, которые окажутся в зоне поражения российского комплекса — ракеты, судя по ней, достанут до Берлина и Праги.
Кроме того, добавили в MWM, система способна поражать цели на гораздо больших скоростях и высотах и считается способной нацеливаться на спутники, космические самолеты и межконтинентальные баллистические ракеты. Сочетание этой возможности с высоким уровнем мобильности делает систему совершенно уникальной во всем мире.
Большой радиус действия С-500 позволяет ей представлять прямую угрозу для средств повышения боеспособности Североатлантического альянса, таких как заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые критически важны для функционирования всей авиации НАТО.
Ранее об уникальности С-500 рассказывал профессор Андрей Кошкин. Он уточнял, что такие ракеты дотянутся до космоса.