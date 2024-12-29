Достанет до Берлина. В США испугались критической угрозы нового полка российских войск

Российские вооруженные силы сформировали первый полноценный полк, оснащенный системами ПВО большой дальности С-500. Эти комплексы представляют серьезнейшую угрозу для жизненно важной авиации НАТО, полагают авторы Military Watch Magazine ( MWM ).

Развертывание полка ранее подтвердил глава Генерального штаба России Валерий Герасимов. Военачальник не уточнял количества батарей и радиолокационных систем, которые поступили на вооружение.

MWM заявило, что С-500 способны поражать цели на расстоянии до 600 километров. Это втрое превышает дальность боя конкурирующих американских систем THAAD и Patriot. Издание также опубликовало в статье наглядную карту европейских стран, которые окажутся в зоне поражения российского комплекса — ракеты, судя по ней, достанут до Берлина и Праги.

Кроме того, добавили в MWM, система способна поражать цели на гораздо больших скоростях и высотах и считается способной нацеливаться на спутники, космические самолеты и межконтинентальные баллистические ракеты. Сочетание этой возможности с высоким уровнем мобильности делает систему совершенно уникальной во всем мире.

Большой радиус действия С-500 позволяет ей представлять прямую угрозу для средств повышения боеспособности Североатлантического альянса, таких как заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые критически важны для функционирования всей авиации НАТО.

Ранее об уникальности С-500 рассказывал профессор Андрей Кошкин. Он уточнял, что такие ракеты дотянутся до космоса.