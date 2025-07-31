Доску почета с портретом бойца СВО откроют в Электроуглях

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов провел рабочую встречу с депутатом округа Олегом Кобляковым. На повестку дня был вынесен вопрос о согласовании кандидатуры Константина Забродина для занесения на доску почета в Электроуглях.

Константин Забродин — человек, чья жизнь и деятельность заслуживают уважения.

«Для меня это решение было максимально принципиальным», — отметил депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Кобляков.

Он поблагодарил Константина Забродина за участие в специальной военной операции, мужество, проявленное на передовой, и создание волонтерской организации «Полевая кухня Варяг». В рамках этого проекта активисты обеспечивают бойцов всем необходимым.

Константин Забродин — один из тех жителей, кем по праву может гордиться Богородский округ.

Торжественное открытие доски почета, где будет размещен портрет Константина Забродина, планируется провести в День города Электроугли.