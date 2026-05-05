Доску почета с именами лучших работников открыли в Дмитрове

На Советской площади в Дмитрове 5 мая открыли Доску почета с двадцатью именами и фотографиями передовиков культуры, медицины, образования и производства. На торжественном открытии глава округа вручил каждому благодарственные письма.

В число лучших жителей вошла ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Дмитровский кремль» Наталья Табунова. Она автор многочисленных научных публикаций и куратор местного Клуба краеведов.

По словам Табуновой, древний Дмитров полон живых и интересных историй, которые любовно собирают и документируют работники «Дмитровского кремля». Она поблагодарила за то, что в ее лице отметили работу местных музейщиков.

Еще один герой — Сергей Горшенева. Ветеран СВО, профессиональный спасатель, президент местного отделения клуба «Ночные волки», он недавно стал членом окружного Совета депутатов. Горшенева возглавил патриотическую работу с молодежью в клубном доме «Ночных волков», вовлекает юных мотоциклистов в благотворительные проекты и проводит для них военно-спортивные турниры.

«Мне жизнь дана, чтобы служить людям, своим примером учить молодых любви к Родине и взаимовыручке», — сказал Сергей Горшенева на открытии Доски почета.