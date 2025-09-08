Доску почета обновили в Химках

Совет депутатов городского округа утвердил имена жителей, удостоенных этого почетного права. В новый список вошли представители самых разных профессий, чья деятельность вносит весомый вклад в развитие города.

В число 30 почетных химчан вошли педагоги, медики, работники культуры, сотрудники предприятий и организаций, а также участники специальной военной операции. Критерием отбора послужил значительный вклад в развитие округа и активное участие в его общественной жизни.

Среди представленных на доске — Александр Александров, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО. С 2022 по 2023 год Александр добровольно находился в зоне специальной военной операции. Награжден государственной медалью «За отвагу» и ведомственной медалью Министерства обороны «Участник специальной военной операции».

Также в списке Наталия Никоноркина, советник директора по воспитанию в Лицее № 21, которая работает в школе более 30 лет. Под ее руководством ученики реализуют волонтерские проекты, помогают животным и поддерживают участников СВО.

Еще один портрет принадлежит Валентине Чудиной, заслуженному работнику культуры Московской области. Уже 29 лет Валентина Петровна работает в Центральной детской школе искусств, возглавляет отдел клавишных электронных инструментов. Ее ученики — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, фестивалей детского и юношеского творчества.

Традиция обновления Доски почета приурочена ко Дню города.