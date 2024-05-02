Дошкольники из Шатуры помогли собрать гумпомощь для сверстников из зоны СВО | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 18:56 Дошкольники из Шатуры помогли собрать гумпомощь для сверстников из зоны СВО РИА «Новости»

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Дети из дошкольного отделения № 28 МБОУ «Лицей города Шатуры» помогли сверстникам, находящимся в зоне спецоперации. Ребята из старшей группы под руководством родителей и педагогов помогли собрать вещи, одежду и предметы первой необходимости на гуманитарную помощь.

«Вместе мы еще раз вспомнили, что чужой беды не бывает, что мы своих не бросаем, тем более когда в нашей помощи нуждаются детки. А для наших детей важным человеческим опытом стало участие в помощи чужому горю, чувство сострадания, возникшее и проявленное при сборе гуманитарной помощи детям из Донбасса», — отметила участница акции Наталья Рысенкова.

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Один из дошкольников признался, что был рад возможности помочь сверстникам.

«Сегодня мы научились тому, что вместе можем сделать многое, чтобы помочь другим. Мы собрали много вещей для детей, которые находятся в трудной ситуации, и я очень рад, что мы смогли сделать их день немного светлее», — поделился он.

Вещи передали руководителю акции Ольге Ковалевой и команде «Реальная Мишеронь» для отправки в приграничные зоны в ближайшее время. Ковалева отметила, что собрать удалось целых семь коробок.

«Мы на протяжении уже нескольких лет помогаем новым присоединившимся территориям и раз в месяц возим гуманитарную помощь в зону военного конфликта. Цель акции — помочь мальчишкам и девчонкам, которые нуждаются в одежде, предметах первой необходимости и вещах для игр. Ребята с родителями организовали сбор необходимых вещей», — рассказала она.

Неравнодушные дети получили эмблемы «Я помог ребенку».