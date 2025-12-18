Дорогу к дому бойца СВО привели в порядок в Домодедове

Житель Домодедова, прибывший в отпуск из зоны специальной военной операции, обратился с просьбой помочь обустроить подъезд к его дому в местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Обращение оперативно передали в профильные ведомства, после чего подрядные организации приступили к работе.

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов рассказал, что требовалось отсыпать дорогу к дому бойца, а также установить ограничительные столбы для безопасного и удобного проезда.

«Все службы сработали в плотном взаимодействии, и буквально в течение недели помощь была оказана. Теперь участник СВО, члены его семьи и дети могут спокойно и удобно добираться до дома», — отметил Сергей Рябов.

Родные бойца поблагодарили за оперативную помощь. «Нам очень быстро помогли — буквально за неделю. Теперь можно спокойно заезжать и выезжать. Огромная благодарность за такую поддержку и за то, что о наших ребятах не забывают», — сказала сестра военнослужащего.