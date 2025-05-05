Дополнительный пункт сбора гуманитарной помощи открыли в Реутове

Круглый стол, посвященный помощи участникам специальной военной операции и их семьям, прошел в Центре культуры и искусств Реутова. Одним из ключевых событий встречи стало открытие пункта сбора гуманитарной помощи в рамках акции «Своим героям».

Дополнительный пункт будет принимать от жителей округа вещи для участников СВО до 8 мая. Уже в первые дни акции горожане принесли более 50 килограммов теплых вещей, тактического снаряжения, медикаментов и продуктов быстрого приготовления. Вместе с тем сборы проходят во всех школах и детских садах города, откуда вещи передают в зону СВО.

Руководитель группы «За вами» и директор АНО «Единение» Анна Новик сообщила, что в ближайшее время волонтеры отвезут оборудование, в том числе источники бесперебойного питания и средства связи, бойцам на Донецком направлении. Ко Дню Победы военнослужащие получат и особые подарки — именные шевроны с маленькими чебурашками.

На встрече сотрудники администрации Реутова, депутаты, представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и волонтеры также обсудили инициативы по обучению участников спецоперации.