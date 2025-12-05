Донорская акция прошла во Дворце спорта «Лобня»

Почти 33,3 литра крови собрали на акции по сдаче крови в Лобне. Участниками мероприятия стали 74 жителя муниципалитета.

Собранную кровь передадут в медицинские учреждения Московской области. Подобные акции помогают спасать жизни людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, онкологических больных, рожениц и новорожденных, пациентов с заболеваниями крови, а также раненых участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию.

Волонтеры Подмосковья помогли Центру крови в проведении акции. Они раздавали посетителям шоколад, который предоставила администрация муниципалитета, и горячий чай.

Отметим, что подобные мероприятия проходят в городском округе Лобня регулярно. Стать донорами могут совершеннолетние жители, не имеющие противопоказаний к процедуре. Для сдачи крови при себе необходимо иметь оригинал паспорта и СНИЛС. Помимо этого, нужно принести документ о временной регистрации, если постоянная, которую указывают в паспорте, отсутствует.

График выездных акций опубликовали на онлайн-портале «Доноры Подмосковья».