Домашнюю еду и технику отправили в зону СВО из Балашихи

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Балашихи на передовую. В акции поучаствовали муниципальный депутат Андрей Холод, председатель Общественной палаты округа, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в округе Елена Жарова, представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и глава Балашихи Сергей Юров.

В этот гумконвой вошли квадроцикл, несколько мотоциклов, резина и запчасти для техники, различное оборудование, продукты питания, вода, строительные материалы, а также маскировочные сети, сплетенные волонтерами группы «Сетевые пчелки Балашихи». Кроме того, бойцы получили подарки и открытки с поздравлениями с Днем защитника Отечества от жителей и школьников округа. Сбор необходимых вещей стал возможен благодаря губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, главе Балашихи Сергею Юрову, депутатам горсовета, членам Общественной палаты округа и неравнодушным жителям.

«Особенность этого гуманитарного конвоя в том, что мы отправим на фронт борщ, оливье, курочку и пироги, которые приготовили жительницы микрорайона Балашиха-3. Все тщательно упаковано, чтобы в праздник бойцы смогли насладиться горячей и домашней пищей», — поделился член правления организации «Боевое братство» Балашихи Виталий Иванов.

Если вы хотите поддержать участников СВО, в Балашихе функционируют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате по адресу проспект Ленина, 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Дополнительная информация о пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте.