Дома культуры Подмосковья в новом сезоне задействуют бойцов СВО в спектаклях

В творческом сезоне 2026–2027 годов дома культуры Егорьевска, Коломны и Красногорска выведут на сцену ветеранов специальной военной операции. В репертуар войдут военная драма «А зори здесь тихие…», поэма «Василий Теркин» и документальная постановка «Народная история „Непокоренный Курск“».

В мае 2027 года во Дворце культуры имени Г. Конина (Егорьевск) представят драму по повести Бориса Васильева.

«Главная идея спектакля заключается в том, чтобы сохранить связь поколений, чтобы современная молодежь не забывала свои корни», — отметил режиссер Максим Зайцев.

Современное звучание постановке придаст участие ветерана СВО вместе с Молодежной театральной студией.

В Доме культуры «Тепловозостроитель» Коломенского округа 12 сентября Народный театр покажет литературно-музыкальную композицию по Александру Твардовскому. Образ неунывающего солдата воплотит участник спецоперации.

В Красногорске коллектив театра «Новый Город» из ДК «Подмосковье» готовит спектакль «Народная история „Непокоренный Курск“» при участии троих бойцов. Постановка базируется более чем на 190 свидетельствах жителей приграничья, переселенцев и волонтеров.

«На сцену выходит человек, который отвечает за каждое произнесенное слово собственной биографией. Его интонация, пауза, взгляд, внутреннее напряжение рождаются из личного опыта», — рассказал Михаил Иванов.

Союз театральных деятелей России отметил работу Михаила Иванова стипендией для выдающихся деятелей культуры 2026 года. Новые проекты коллектива также посвятили интеграции участников СВО.

Так, в сентябре в доме культуры «Подмосковье» состоится форум арт-реабилитации с показом документального фильма-исповеди «По Вере Ваю» и последующим круглым столом.