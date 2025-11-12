Дом ветеранов СВО открыли в Дмитровском округе
В деревне Митькино Дмитровского округа состоялось торжественное открытие Дома ветеранов специальной военной операции. Новый центр военно-патриотического воспитания расположился в здании бывшего Дома культуры.
Ранее глава муниципалитета Михаил Шувалов дал поручение профильным службам администрации оказать содействие Ассоциации ветеранов СВО в приведении помещения и прилегающей территории в порядок. Благодаря совместным усилиям у ветеранов появилась собственная база для ведения патриотической работы с молодежью.
«Сегодня мы открываем наш Дом ветеранов. Дом, где не только помнят о героях, но где сегодняшние дети и подростки будут получать от ветеранов СВО основы любви к Родине, служения ей. Уверен, что в этой работе будет полная консолидация усилий всех поколений ветеранов, — сказал глава округа на церемонии открытия.
В начале своей речи он предложил почтить минутой молчания память всех защитников, погибших в ходе специальной военной операции. После этого перед зданием Дома ветеранов был открыт небольшой обелиск в честь воинов СВО, к подножию которого участники церемонии возложили цветы.
Михаил Шувалов ознакомился с организацией работы центра. Руководитель Дмитровского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Владимир Гасков рассказал о текущих программах патриотического воспитания подростков и планах по дальнейшему благоустройству территории.
Также главе округа показали экспозицию, посвященную специальной военной операции.
Обращаясь к ветеранам, Михаил Шувалов поблагодарил их за службу и активную работу с подрастающим поколением. Он поделился личными воспоминаниями о том, как в детстве с гордостью носил панаму-«афганку», подаренную сослуживцем отца-офицера.
«Я был счастлив, что ношу эту панаму, которая принадлежала настоящему герою! Когда началась Чеченская кампания, я заканчивал школу, и среди моих родственников были ее участники, один из них стал Героем России. Сейчас идет СВО, и мы должны объединить наши усилия, чтобы растить наших детей в нужном направлении — служению Родине», — отметил глава округа.
Михаил Шувалов выразил уверенность, что Дом ветеранов СВО станет в округе центральной площадкой для патриотической работы. В завершение торжественной части он вручил удостоверения новым членам Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Ряд активистов, много лет участвующих в организации военно-спортивных мероприятий, были отмечены медалями ДОСААФ России.
Дом ветеранов СВО будет работать для посещения по выходным дням: суббота и воскресенье с 12:00 до 18:00.