Дом ветеранов СВО открыли в Дмитровском округе

Ранее глава муниципалитета Михаил Шувалов дал поручение профильным службам администрации оказать содействие Ассоциации ветеранов СВО в приведении помещения и прилегающей территории в порядок. Благодаря совместным усилиям у ветеранов появилась собственная база для ведения патриотической работы с молодежью.

«Сегодня мы открываем наш Дом ветеранов. Дом, где не только помнят о героях, но где сегодняшние дети и подростки будут получать от ветеранов СВО основы любви к Родине, служения ей. Уверен, что в этой работе будет полная консолидация усилий всех поколений ветеранов, — сказал глава округа на церемонии открытия.