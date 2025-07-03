Дом ветерана боевых действий газифицировали в Серпухове

В поселке Шарапова Охота городского округа Серпухов завершились работы по подключению газа в доме ветерана боевых действий Александра Оксиненко. Александр Александрович, служивший по контракту в ВДВ и принимавший участие в службе в Югославии, а также добровольно участвовавший в специальной военной операции, теперь сможет отапливать свой дом с помощью газа.

Специалисты Мособлгаза оперативно выполнили все необходимые работы, учитывая все пожелания ветерана.

«Заявку на газификацию мы подали весной. Ребята молодцы, сделали быстро, там, где мы попросили переделать — переделали. Учли все наши пожелания!» — поделился Александр Оксиненко.

Сотрудники Мособлгаза поздравили нового абонента и пожелали ему долгой и счастливой жизни в новом доме, отметив, что использование газа сделает отопление более удобным и экономичным.

Подключение к газу реализовано в рамках президентского проекта «Социальная газификация», который стартовал в 2021 году и предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельных участков жителей региона.